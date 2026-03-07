Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
14:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
СоколНе начат
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

Известный комментатор раскритиковал игру "Спартака"

Комментатор Георгий Черданцев раскритиковал игру "Спартака" в обороне после первых официальных матчей команды в весенней части сезона.
Фото: ФК "Спартак"
Он отметил, что действия красно-белых в защите вызывают серьёзные вопросы.

- Назначение Карседо - рулетка, в которой никто ничего не гарантирует. Но начинать с такого результата в дерби, да еще и с такой игрой… Такого проходного двора в обороне я у "Спартака" не припомню ни у одного тренера, - передаёт слова Черданцева "Матч ТВ".

После зимней паузы московский клуб провёл два матча. В 19-м туре РПЛ команда обыграла "Сочи" со счётом 3:2, пропустив два мяча. Затем красно-белые потерпели крупное поражение в дерби с "Динамо" - 2:5.

Напомним, в январе команду возглавил Хуан Карседо. "Спартак" после 19 туров в чемпионате России идёт на шестой строчке с 32 очками в активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится