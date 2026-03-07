Известный комментатор раскритиковал игру "Спартака"

- Назначение Карседо - рулетка, в которой никто ничего не гарантирует. Но начинать с такого результата в дерби, да еще и с такой игрой… Такого проходного двора в обороне я у "Спартака" не припомню ни у одного тренера, - передаёт слова Черданцева "Матч ТВ".
После зимней паузы московский клуб провёл два матча. В 19-м туре РПЛ команда обыграла "Сочи" со счётом 3:2, пропустив два мяча. Затем красно-белые потерпели крупное поражение в дерби с "Динамо" - 2:5.
Напомним, в январе команду возглавил Хуан Карседо. "Спартак" после 19 туров в чемпионате России идёт на шестой строчке с 32 очками в активе.