Вратарь принял участие во встрече 25-го тура чемпионата Франции против "Монако", в которой парижане уступили со счётом 1:3.
Для Сафонова эта игра стала 30-й в составе французского клуба. За это время он пропустил 28 мячей, а в 12 матчах сумел сохранить ворота в неприкосновенности.
Россиянин присоединился к "ПСЖ" в 2024 году, перейдя из "Краснодара". Контракт голкипера с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, текущая стоимость футболиста составляет 15 млн евро.
Сафонов провёл юбилейный матч за "ПСЖ"
Фото: Getty Images