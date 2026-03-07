Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
14:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
СоколНе начат
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

Сафонов провёл юбилейный матч за "ПСЖ"

Российский голкипер Матвей Сафонов провёл юбилейный матч за "ПСЖ".
Фото: Getty Images
Вратарь принял участие во встрече 25-го тура чемпионата Франции против "Монако", в которой парижане уступили со счётом 1:3.

Для Сафонова эта игра стала 30-й в составе французского клуба. За это время он пропустил 28 мячей, а в 12 матчах сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

Россиянин присоединился к "ПСЖ" в 2024 году, перейдя из "Краснодара". Контракт голкипера с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, текущая стоимость футболиста составляет 15 млн евро.

