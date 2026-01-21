Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
3 - 2 3 2
АйнтрахтЗавершен
Галатасарай
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Ювентус
2 - 0 2 0
БенфикаЗавершен
Марсель
0 - 3 0 3
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
ПСВЗавершен
Аталанта
2 - 3 2 3
АтлетикЗавершен
Бавария
2 - 0 2 0
ЮнионЗавершен
Челси
1 - 0 1 0
ПафосЗавершен
Славия
2 - 4 2 4
БарселонаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

"Ливерпуль" забил три мяча "Марселю"

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Марсель" в гостевом матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу английской команды.

Счет был открыт уже в компенсированное к первому тайму время - отличился Доминик Собослаи. Во втором тайме "Ливерпуль" увеличил преимущество: на 72-й минуте после удара Джереми Фримпонга мяч отскочил от ноги вратаря "Марселя" Херонимо Рульи и оказался в сетке. Окончательный результат установил Коди Гакпо, забивший в добавленное время.

После победы "Ливерпуль" набрал 15 очков и поднялся на четвертое место в таблице общего этапа. "Марсель" с девятью очками опустился на 19-ю строчку.

Голы: Собослаи, 45+1, Рульи, 72 (аг), Гакпо, 90+3.

"Марсель": Рульи, Мурильо, Медина, Балерди, Павар, Траоре (Пайшао, 68), Кондогбиа (Надир, 68), Хейбьерг, Веа, Гринвуд, Гуири (Обамеянг, 67).

"Ливерпуль": Алиссон, Керкез, ван Дейк, Гомес, Фримпонг, Мак Аллистер, Гравенберх, Виртц (Джонс, 79), Собослаи, Салах, Экитике (Гакпо, 80).

Предупреждения: Павар, 48.

