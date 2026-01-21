"Ливерпуль" забил три мяча "Марселю"

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Марсель" в гостевом матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу английской команды.



Счет был открыт уже в компенсированное к первому тайму время - отличился Доминик Собослаи. Во втором тайме "Ливерпуль" увеличил преимущество: на 72-й минуте после удара Джереми Фримпонга мяч отскочил от ноги вратаря "Марселя" Херонимо Рульи и оказался в сетке. Окончательный результат установил Коди Гакпо, забивший в добавленное время.



После победы "Ливерпуль" набрал 15 очков и поднялся на четвертое место в таблице общего этапа. "Марсель" с девятью очками опустился на 19-ю строчку.



Голы: Собослаи, 45+1, Рульи, 72 (аг), Гакпо, 90+3.



"Марсель": Рульи, Мурильо, Медина, Балерди, Павар, Траоре (Пайшао, 68), Кондогбиа (Надир, 68), Хейбьерг, Веа, Гринвуд, Гуири (Обамеянг, 67).



"Ливерпуль": Алиссон, Керкез, ван Дейк, Гомес, Фримпонг, Мак Аллистер, Гравенберх, Виртц (Джонс, 79), Собослаи, Салах, Экитике (Гакпо, 80).



Предупреждения: Павар, 48.

