Гасилин объяснил, почему не может оценить игру Захаряна в матче с "Атлетико"

"Чтобы получить шанс выйти в чемпионате, нужно показывать свою состоятельность на тренировках.
В игру он не вошёл, у него не было мяча и моментов. Оценить игру Арсена я не могу — он слишком мало встречался с мячом", — передаёт слова Гасилина "Матч ТВ".
Для Арсена Захаряна матч с "Атлетико" стал третьим после восстановления от травмы берцовой кости, из-за которой он пропустил около месяца. Всего в текущем розыгрыше испанской Ла Лиги россиянин провёл 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.