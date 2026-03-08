Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

Гасилин объяснил, почему не может оценить игру Захаряна в матче с "Атлетико"

Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин поделился мнением о выступлении российского полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна в матче с мадридским "Атлетико".
Фото: Getty Images
Вчера, 7 марта, "Сосьедад" уступил "матрасникам" со счётом 2:3. Захарян вышел на замену на 65-й минуте и результативными действиями в матче не отметился. По словам Гасилина, оценить игру Арсена тяжело.

"Чтобы получить шанс выйти в чемпионате, нужно показывать свою состоятельность на тренировках.

В игру он не вошёл, у него не было мяча и моментов. Оценить игру Арсена я не могу — он слишком мало встречался с мячом", — передаёт слова Гасилина "Матч ТВ".

Для Арсена Захаряна матч с "Атлетико" стал третьим после восстановления от травмы берцовой кости, из-за которой он пропустил около месяца. Всего в текущем розыгрыше испанской Ла Лиги россиянин провёл 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

