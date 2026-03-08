Гасилин объяснил, почему не может оценить игру Захаряна в матче с "Атлетико"

Фото: Getty Images

В игру он не вошёл, у него не было мяча и моментов. Оценить игру Арсена я не могу — он слишком мало встречался с мячом", — передаёт слова Гасилина "Матч ТВ"

Вчера, 7 марта, "Сосьедад" уступил "матрасникам" со счётом 2:3. Захарян вышел на замену на 65-й минуте и результативными действиями в матче не отметился. По словам Гасилина, оценить игру Арсена тяжело."Чтобы получить шанс выйти в чемпионате, нужно показывать свою состоятельность на тренировках.Для Арсена Захаряна матч с "Атлетико" стал третьим после восстановления от травмы берцовой кости, из-за которой он пропустил около месяца. Всего в текущем розыгрыше испанской Ла Лиги россиянин провёл 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.