Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

Никитин назвал матч "Ростова" и "Балтики" боевым

Бывший защитник "Уфы" Алексей Никитин поделился мнением об игре 20 тура Российской Премьер-Лиги между "Ростовом" и "Балтикой".
Фото: ФК "Ростов"
Вчера, 7 марта, команды сыграли вничью 1:1. По мнению Никитина, игра прошла в боевом стиле, а некоторые замены были даже лишними.

"Очень боевой матч. "Ростов" — молодцы. Не уступили "Балтике" в желании, борьбе, агрессии. Три нападающих регулярно шли в прессинг.

Игра прошла в боевом стиле. В концовке тренеры стали выпускать лишних игроков в центр, но на рисунке матча это не сказалось", — отметил Никитин в беседе с "Матч ТВ".

В составе "Балтики" голом отличился Брайан Хиль (39'), за "Ростов" забил Роналдо (90+3').

Калининградская команда с 36 очками осталась на 5-м месте турнирной таблицы РПЛ, "Ростов" с 22 баллами занял 10-ю строчку, но может опуститься ниже по завершении всех матчей 20 тура.

