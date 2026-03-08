Никитин назвал матч "Ростова" и "Балтики" боевым

"Очень боевой матч. "Ростов" — молодцы. Не уступили "Балтике" в желании, борьбе, агрессии. Три нападающих регулярно шли в прессинг.
Игра прошла в боевом стиле. В концовке тренеры стали выпускать лишних игроков в центр, но на рисунке матча это не сказалось", — отметил Никитин в беседе с "Матч ТВ".
В составе "Балтики" голом отличился Брайан Хиль (39'), за "Ростов" забил Роналдо (90+3').
Калининградская команда с 36 очками осталась на 5-м месте турнирной таблицы РПЛ, "Ростов" с 22 баллами занял 10-ю строчку, но может опуститься ниже по завершении всех матчей 20 тура.