"Барселона" на выезде обыграла "Славию" в матче с шестью голами

"Барселона" одержала победу над "Славией" в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фото: УЕФА

Встреча в Праге завершилась со счетом 4:2 в пользу каталонского клуба.



После этой игры "Барселона" набрала 13 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице. "Славия" с тремя очками занимает 34-ю строчку.



Голы: Кушей, 10, Левандовски, 44 (аг) - Фермин Лопес, 34, 42, Ольмо, 63, Левандовски, 71.



"Славия": Станек, Халоупек, Зима, Голеш (Доудера, 46), Саньянг (Чам, 72), Садилек, Провод, Дорли, Мозес (Влчек, 46), Кушей (Хитил, 79), Хоры (Шранц, 65).



"Барселона": Гарсия, Бальде (Араухо, 78), Мартин, Эрик Гарсия, Кунде, Педри (Ольмо, 61), де Йонг, Рафинья, Фермин Лопес (Берналь, 78), Бардагжи (Рэшфорд, 61), Левандовски.



Предупреждения: де Йонг, 87.