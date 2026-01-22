Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
3 - 2 3 2
АйнтрахтЗавершен
Галатасарай
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Ювентус
2 - 0 2 0
БенфикаЗавершен
Марсель
0 - 3 0 3
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
ПСВЗавершен
Аталанта
2 - 3 2 3
АтлетикЗавершен
Бавария
2 - 0 2 0
ЮнионЗавершен
Челси
1 - 0 1 0
ПафосЗавершен
Славия
2 - 4 2 4
БарселонаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

"Барселона" на выезде обыграла "Славию" в матче с шестью голами

"Барселона" одержала победу над "Славией" в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
Встреча в Праге завершилась со счетом 4:2 в пользу каталонского клуба.

После этой игры "Барселона" набрала 13 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице. "Славия" с тремя очками занимает 34-ю строчку.

Голы: Кушей, 10, Левандовски, 44 (аг) - Фермин Лопес, 34, 42, Ольмо, 63, Левандовски, 71.

"Славия": Станек, Халоупек, Зима, Голеш (Доудера, 46), Саньянг (Чам, 72), Садилек, Провод, Дорли, Мозес (Влчек, 46), Кушей (Хитил, 79), Хоры (Шранц, 65).

"Барселона": Гарсия, Бальде (Араухо, 78), Мартин, Эрик Гарсия, Кунде, Педри (Ольмо, 61), де Йонг, Рафинья, Фермин Лопес (Берналь, 78), Бардагжи (Рэшфорд, 61), Левандовски.

Предупреждения: де Йонг, 87.

