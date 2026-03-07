Матчи Скрыть

Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Енисей
11:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

Ямаль достиг отметки в 50 голов быстрее Месси и Роналду

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль достиг отметки в 50 голов в официальных матчах за карьеру.
Фото: ФК "Барселона"
Юбилейный мяч испанский футболист забил во встрече чемпионата Испании против "Атлетика", которая завершилась победой каталонцев со счётом 1:0.

Всего на счету атакующего игрока 44 гола за "Барселону" и 6 - за сборную Испании. Таким образом, рубеж в 50 мячей он преодолел в возрасте 18 лет и 237 дней.

Для сравнения, Лионель Месси достиг этой отметки значительно позже - в 20 лет и 315 дней, а Криштиану Роналду - в 21 год и 297 дней.

В текущем сезоне Ямаль принял участие в 35 матчах за каталонский клуб во всех турнирах. В его активе 18 забитых мячей и 15 ассистов.

