Юбилейный мяч испанский футболист забил во встрече чемпионата Испании против "Атлетика", которая завершилась победой каталонцев со счётом 1:0.
Всего на счету атакующего игрока 44 гола за "Барселону" и 6 - за сборную Испании. Таким образом, рубеж в 50 мячей он преодолел в возрасте 18 лет и 237 дней.
Для сравнения, Лионель Месси достиг этой отметки значительно позже - в 20 лет и 315 дней, а Криштиану Роналду - в 21 год и 297 дней.
В текущем сезоне Ямаль принял участие в 35 матчах за каталонский клуб во всех турнирах. В его активе 18 забитых мячей и 15 ассистов.
Ямаль достиг отметки в 50 голов быстрее Месси и Роналду
Фото: ФК "Барселона"