Ямаль установил рекорд XXI века

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в XXI веке, которому удалось достичь отметки в 50 голов за клуб из топ-5 европейских лиг и национальную сборную.

Фото: Getty Images

Юбилейный мяч испанец забил в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Атлетика", который завершился победой каталонского клуба со счётом 1:0. На момент этого достижения игроку было 18 лет и 237 дней.



В нынешнем сезоне Ямаль провёл 35 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 15 результативных передач.