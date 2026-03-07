Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

Ямаль установил рекорд XXI века

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в XXI веке, которому удалось достичь отметки в 50 голов за клуб из топ-5 европейских лиг и национальную сборную.
Фото: Getty Images
Юбилейный мяч испанец забил в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Атлетика", который завершился победой каталонского клуба со счётом 1:0. На момент этого достижения игроку было 18 лет и 237 дней.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 35 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 15 результативных передач.

