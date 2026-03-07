"Самый обсуждаемый футболист страны". Жена Соболева поздравила мужа с днём рождения

- Сегодня у самого удивительного и любимого мужчины День рождения! Я не знаю больше таких сильных людей, как ты. Твой путь это из обычного парнишки с Барнаула в самого обсуждаемого и осуждаемого футболиста страны. Только я знаю каким был и есть этот путь.
Меня всегда восхищает твоя целеустремленность, проход напролом, даже когда двери закрыты на 10 000 ключей, ты их открываешь с ноги, - написала Елена в соцсетях.
В своём обращении она также отметила, что гордится их семьёй и тем, как супруг заботится о близких. По её словам, для неё важно, чтобы футболист продолжал двигаться вперёд и достигал новых целей.
В текущем сезоне Соболев принял участие в 17 матчах чемпионата России, забив три мяча и сделав одну результативную передачу. За "Зенит" он выступает с лета 2024 года.