Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

Экс-футболист сборной России предложил тренера для "Спартака"

Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев поделился мнением о том, кто мог бы возглавить московский "Спартак".
Фото: ФК "Ахмат"
Сейчас главным тренером красно-белых является испанский специалист Хуан Карседо. Среди иностранных тренеров чемпионата России Мамаев выделяет наставника ЦСКА Фабио Челестини.

- Из нынешних иностранцев в РПЛ только Челестини соответствует уровню лучших российских специалистов. Есть Черчесов, который еще и сам спартаковец.

Он будет душой и сердцем переживать за происходящее в клубе, - цитирует Мамаева Sport24.

Черчесов уже работал в московском клубе - он тренировал команду в 2007-2008 годах. В тот период команда финишировала второй в чемпионате России. С августа 2025 года специалист занимает пост главного тренера грозненского "Ахмата".

"Спартак" с 32 очками в копилке идёт на шестой позиции в таблице. В следующем туре столичная команда дома примет "Акрон", поединок запланирован на 9 марта.

