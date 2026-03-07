Экс-футболист сборной России предложил тренера для "Спартака"

- Из нынешних иностранцев в РПЛ только Челестини соответствует уровню лучших российских специалистов. Есть Черчесов, который еще и сам спартаковец.
Он будет душой и сердцем переживать за происходящее в клубе, - цитирует Мамаева Sport24.
Черчесов уже работал в московском клубе - он тренировал команду в 2007-2008 годах. В тот период команда финишировала второй в чемпионате России. С августа 2025 года специалист занимает пост главного тренера грозненского "Ахмата".
"Спартак" с 32 очками в копилке идёт на шестой позиции в таблице. В следующем туре столичная команда дома примет "Акрон", поединок запланирован на 9 марта.