Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
ЖелезничарНе начат
ЦСКА
16:00
АкронНе начат
Зенит
17:30
Шанхай ПортНе начат

Левандовски сравнялся с Роналду по числу сезонов с голами в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски вышел на отметку в 16 сезонов Лиги чемпионов, в которых он забивал голы.
Фото: ФК "Барселона"
Как сообщает MisterChip, по этому показателю польский форвард догнал Криштиану Роналду, Райана Гиггза, Рауля и Томаса Мюллера.

Больше сезонов с голами в главном еврокубке только у Лионеля Месси и Карима Бензема - у обоих по 18.

Левандовски играет за "Барселону" с 2022 года, его контракт рассчитан до 2026-го. В нынешнем сезоне форвард во всех турнирах провел 23 матча, забил 11 голов и оформил два ассиста на партнёров.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится