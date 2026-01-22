Левандовски сравнялся с Роналду по числу сезонов с голами в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски вышел на отметку в 16 сезонов Лиги чемпионов, в которых он забивал голы.

Больше сезонов с голами в главном еврокубке только у Лионеля Месси и Карима Бензема - у обоих по 18.



Как сообщает MisterChip, по этому показателю польский форвард догнал Криштиану Роналду, Райана Гиггза, Рауля и Томаса Мюллера.