Форвард выступал за команду с 2021 года и за это время стал одним из лидеров клуба. В составе "Атлетико Минейро" бразилец забил 140 мячей и отдал 56 голевых передач более чем в 300 матчах.
Ранее Халк играл за "Зенит". В составе петербургского клуба нападающий отметился 77 голами и 59 ассистами в 148 встречах.
"Атлетико Минейро" сделал объявление по Халку
Халк покинул "Атлетико Минейро". Бразильский клуб объявил о расторжении контракта с 39-летним нападающим по соглашению сторон.
