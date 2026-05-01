В Португалии сообщили о планах "Бенфики" по Моуринью на фоне интереса "Реала"

"Бенфика" не хочет отпускать Жозе Моуринью на фоне интереса со стороны " Реала ".

Фото: ФК "Бенфика"

Как сообщает O Jogo, лиссабонский клуб намерен сохранить португальского специалиста после сезона-2025/2026.



Ранее СМИ сообщили, что руководство мадридцев включило Моуринью в список кандидатов на пост главного тренера. В ответ "Бенфика" готовит для наставника новое соглашение - речь идёт о контракте ещё на два или три года.



Текущий договор Моуринью с португальским клубом рассчитан до лета 2027 года.