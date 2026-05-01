Карпукас: мы должны были побеждать "Динамо"

- Тяжёлый матч. Не получилось забить второй гол, мы должны были побеждать "Динамо".
Это мои ощущения, не знаю, как со стороны. По моим эмоциям мы должны были выигрывать, - цитирует Карпукаса Metaratings.
Вчера, 1 мая, московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью со столичным "Динамо" в матче 28 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Николас Маричаль и Артем Карпукас.
По итогам 28 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 50 набранными очками. Бело-голубые располагаются на восьмой строчке с 39 баллами в своем активе.