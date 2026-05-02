Песьяков - о победе над "Спартаком": может, квиз сплотил нас

- Бывает, что люди, которых заменили или которые не вышли на поле, ведут себя равнодушно. Но тут все были очень вовлечены в игру, даже выбегали к кромке со скамейки в каких-то моментах.
Что послужило причиной такого настроя? Не знаю, может, атмосфера на стадионе, может, то, что в соперниках был "Спартак". Накануне мы в квиз поиграли на базе всей командой – может, это тоже сплотило нас, - цитирует Песьякова Metaratings.
Вчера, 1 мая, самарские "Крылья Советов" на домашнем стадионе одержали победу над московским "Спартаком" в матче 28 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1, забитыми мячами в составе хозяев отметились Фернандо Костанца (пенальти) и Кирилл Печенин, в составе гостей - Манфред Угальде.
По итогам 28 сыгранных туров волжане располагаются на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками. Красно-белые занимают четвертое место в таблице с 48 баллами в своем активе.