Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
14:00
РостовНе начат
Балтика
16:30
РубинНе начат
ЦСКА
19:00
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
15:00
НефтехимикНе начат
Черноморец
16:00
РодинаНе начат

Песьяков - о победе над "Спартаком": может, квиз сплотил нас

Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Песьяков прокомментировал победу над "Спартаком" в 28 туре РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По словам Песьякова, у "Крыльев Советов" был запредельный настрой на матче со "Спартаком".

- Бывает, что люди, которых заменили или которые не вышли на поле, ведут себя равнодушно. Но тут все были очень вовлечены в игру, даже выбегали к кромке со скамейки в каких-то моментах.

Что послужило причиной такого настроя? Не знаю, может, атмосфера на стадионе, может, то, что в соперниках был "Спартак". Накануне мы в квиз поиграли на базе всей командой – может, это тоже сплотило нас, - цитирует Песьякова Metaratings.

Вчера, 1 мая, самарские "Крылья Советов" на домашнем стадионе одержали победу над московским "Спартаком" в матче 28 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1, забитыми мячами в составе хозяев отметились Фернандо Костанца (пенальти) и Кирилл Печенин, в составе гостей - Манфред Угальде.

По итогам 28 сыгранных туров волжане располагаются на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками. Красно-белые занимают четвертое место в таблице с 48 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится