Чернов ответил на вопрос о возможном возвращении в "Спартак"

- Обидно, но, а что делать? Это футбол: сегодня нужен, завтра не нужен. Допускаю ли, что еще позовут в "Спартак"? Нет. Если бы хотели позвать, уже бы позвали, - цитирует Чернова "Матч ТВ".
В летнее трансферное окно Никита Чернов перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Спартака" на правах аренды. Контракт защитника с красно-белыми рассчитан до конца текущего сезона. Всего Чернов провел за столичный клуб во всех турнирах 80 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.
Ранее агент футболиста сообщил, "Спартак" не станет продлевать контракт с защитником.