Шикунов: у "Спартака" заканчиваются силенки после 65 минуты - команда все время пропускает

- "Спартак" не имеет права на такие отговорки. Ну да, где-то, конечно, повезло "Крыльям". Ну и что? Ребята, "Спартак" все время пропускает!
Когда в последний раз красно-белые сыграли на ноль? От "Ростова" пропустили, от "Ахмата", от Нижнего, от "Крыльев" — тоже... Ну что это такое? Почему-то силенки заканчиваются после 65-й минуты.
Наблюдаются проблемы с физической подготовкой. Все идет со сборов, - цитирует Шикунова "СЭ".
Вчера, 1 мая, самарские "Крылья Советов" на домашнем стадионе одержали победу над московским "Спартаком" в матче 28 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1, забитыми мячами в составе хозяев отметились Фернандо Костанца (пенальти) и Кирилл Печенин, в составе гостей - Манфред Угальде.
По итогам 28 сыгранных туров волжане располагаются на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками. Красно-белые занимают четвертое место в таблице с 48 баллами в своем активе. В 29 туре российского чемпионата самарцы сыграют на выезде с "Оренбургом", а "Спартак" примет на домашнем стадионе казанский "Рубин".