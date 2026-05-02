Шикунов - о легионере "Спартака": он лишний в этой команде!

- Он игрок очень высокого уровня. Даже не сомневаюсь в этом. Здесь вопрос в том, как его использовать на поле. Карседо не может найти ему место на поле. Есть Барко, Литвинов, Умяров. Жедсона сдвигают влево, но это все-таки не его позиция.
Вот вышел вместо него Дмитриев — сразу же обострил, вывел Угальде на удар. Даже не знаю, что теперь делать с Жедсоном. Он лишний в этой команде! - приводит слова Шикунова "СЭ".
Жедсон Фернандеш перешел в московский "Спартак" из турецкого "Бешикташа" летом 2025 года за 20,7 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2029 года. Всего полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего португальца в 18 миллионов евро.
В 28 туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо на выезде уступила самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:2. По итогам 28 сыгранных туров красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 48 набранными очками.