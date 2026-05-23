"Реал" победил "Атлетик" в последнем туре Ла Лиги

"Реал" победой завершил сезон в чемпионате Испании.
Фото: AS
В матче последнего тура мадридский клуб на своём поле переиграл "Атлетик" со счётом 4:2.

Хозяева быстро захватили инициативу: к концовке тайма команда вела благодаря голам Гонсало Гарсии и Джуда Беллингема. Перед уходом в раздевалку Горка Гурусета сократил отставание гостей.

Во втором тайме Килиан Мбаппе забил третий мяч "сливочных", а ближе к концовке отличился Браим Диас. Уже в компенсированное время Урко Исета установил окончательный счёт встречи.

По итогам сезона мадридцы набрали 86 очков и стали серебряными призёрами Ла Лиги. "Атлетик" завершил чемпионат на 12-й строчке.

