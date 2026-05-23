Стало известно о будущем Шаронова в "Динамо" - источник

Роман Шаронов покинет тренерский штаб московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает источник, российский специалист уйдёт из клуба после смены главного тренера. Шаронов не будет работать в штабе Сандро Шварца, который ранее возглавил бело-голубых.

"Динамо" на днях также объявило об уходе Ролана Гусева.

В завершившемся сезоне столичная команда заняла седьмое место в РПЛ. Кроме того, динамовцы добрались до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили "Краснодару".

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

