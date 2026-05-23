"Барселона" пропустила три мяча от "Валенсии"

"Барселона" завершила чемпионский сезон поражением в Валенсии.
Фото: AS
В матче заключительного тура Ла Лиги каталонский клуб уступил "летучим мышам" со счётом 1:3.

Сине-гранатовые вышли вперёд в начале второго тайма благодаря голу Роберта Левандовски, однако хозяева быстро перевернули ход встречи. Сначала отличился Хави Герра, затем Луис Риоха вывел "Валенсию" вперёд. Уже в компенсированное время окончательный результат установил Гвидо Родригес.

Команда Ханса-Дитера Флика завершила сезон на первом месте. "Валенсия" финишировала на девятой строчке.

