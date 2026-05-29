По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, к работе в московском клубе присоединится Виталий Кафанов. Тренер вратарей сборной России войдёт в штаб Дмитрия Игдисамова и будет отвечать за подготовку команды при стандартных положениях.
Также утверждается, что Дмитрий Крамаренко сохранит должность тренера голкиперов. Кроме того, в штаб войдёт Роман Адамов, которому планируют доверить работу с нападающими, и Мурат Искаков, отвечающий за действия защитников.
По данным источника, формирование тренерского штаба ещё не завершено, поэтому в ближайшее время у Игдисамова могут появиться и другие помощники.
Стали известны помощники Игдисамова в ЦСКА - источник
В тренерском штабе ЦСКА произойдут серьёзные изменения перед новым сезоном.
