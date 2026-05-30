Определились участники Суперкубка УЕФА 2026 года

После завершения еврокубкового сезона стало известно, какие команды разыграют Суперкубок УЕФА.

Фото: УЕФА

За трофей поспорят "ПСЖ" и "Астон Вилла". Матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится 12 августа в австрийском Зальцбурге на стадионе "Ред Булл Арена".



Путёвку в Суперкубок парижане получили благодаря победе в Лиге чемпионов. В финале турнира французский клуб оказался сильнее "Арсенала" - 1:1, 4:3 по пенальти.



"Астон Вилла", в свою очередь, завоевала трофей Лиги Европы. В решающем матче английская команда уверенно обыграла "Фрайбург" со счётом 3:0.

