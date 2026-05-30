Российский голкипер признался, что матч получился крайне тяжёлым, а также рассказал о своих ощущениях во время серии пенальти.
- Это было очень сложно. Я счастлив, что мы победили. Завтра вернемся в Париж, у нас будет парад, будем праздновать.
- Что скажете о серии пенальти?
- Пенальти - маленькая игра внутри большой игры. Но я был готов. У меня большой опыт накопился за последние годы. Я в итоге не сделал сэйвов, но "Арсенал" мне помог.
Этот вечер очень много значит для меня. Пока не могу все осознать. Я устал. Чувствую ли я, что я герой? Нет. У меня прекрасные партнёры, все стараются, - сказал вратарь в эфире Okko.
Сафонов прокомментировал победу "ПСЖ" в Лиге чемпионов
После победы над "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов Матвей Сафонов поделился эмоциями от завоевания второго подряд трофея в составе "ПСЖ".
Фото: Getty Images