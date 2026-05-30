Индивидуальную награду получил полузащитник парижского клуба Витинья. Португалец появился на поле с первых минут и был заменён в дополнительное время.
Напомним, обладатель трофея определился лишь в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в послематчевой серии точнее оказались футболисты французского клуба - 4:3.
Назван лучший игрок финального матча Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Арсенал"
После завершения финального матча Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" был объявлен лучший футболист встречи.
