Назван лучший игрок финального матча Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Арсенал"

После завершения финального матча Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" был объявлен лучший футболист встречи.
Фото: УЕФА
Индивидуальную награду получил полузащитник парижского клуба Витинья. Португалец появился на поле с первых минут и был заменён в дополнительное время.

Напомним, обладатель трофея определился лишь в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в послематчевой серии точнее оказались футболисты французского клуба - 4:3.

