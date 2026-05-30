Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
1 - 1 (П 4 - 3) 1 143
АрсеналЗавершен

Сафонов после победы в Лиге чемпионов установил уникальное достижение для российских игроков

Победа "ПСЖ" над "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов позволила Матвею Сафонову установить уникальное достижение для российского футбола.
Фото: Getty Images
Российский голкипер завоевал главный клубный трофей Европы второй сезон подряд. Год назад парижане также стали победителями турнира, разгромив в решающем матче "Интер" со счётом 5:0.

Благодаря новому успеху Сафонов стал первым представителем России, которому покорилась отметка в две победы в Лиге чемпионов. До этого отечественные футболисты выигрывали турнир лишь по одному разу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится