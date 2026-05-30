Сафонов после победы в Лиге чемпионов установил уникальное достижение для российских игроков

Победа "ПСЖ" над "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов позволила Матвею Сафонову установить уникальное достижение для российского футбола.

Российский голкипер завоевал главный клубный трофей Европы второй сезон подряд. Год назад парижане также стали победителями турнира, разгромив в решающем матче "Интер" со счётом 5:0.



Благодаря новому успеху Сафонов стал первым представителем России, которому покорилась отметка в две победы в Лиге чемпионов. До этого отечественные футболисты выигрывали турнир лишь по одному разу.