- Я очень рада за Сафонова, это большой успех, и он заслужил его. Хорошо стоял, надёжно защищал ворота и давал своей команде уверенность в том, что тылы у них в порядке. Молодец! Конечно же, к нынешнему успеху Матвея имеют отношение Галицкий и "Краснодар", - сказала Смородская.
Напомним, в финале Лиги чемпионов "ПСЖ" обыграл "Арсенал" в серии пенальти после ничьей 1:1 в игровое время. Для Сафонова этот трофей ЛЧ стал вторым подряд в составе французского клуба.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Смородская связала успех Сафонова в "ПСЖ" с "Краснодаром" и Галицким
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала победу "ПСЖ" в Лиге чемпионов и вклад в этот успех российского вратаря Матвея Сафонова.
