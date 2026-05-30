Смородская связала успех Сафонова в "ПСЖ" с "Краснодаром" и Галицким

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала победу "ПСЖ" в Лиге чемпионов и вклад в этот успех российского вратаря Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images
- Я очень рада за Сафонова, это большой успех, и он заслужил его. Хорошо стоял, надёжно защищал ворота и давал своей команде уверенность в том, что тылы у них в порядке. Молодец! Конечно же, к нынешнему успеху Матвея имеют отношение Галицкий и "Краснодар", - сказала Смородская.

Напомним, в финале Лиги чемпионов "ПСЖ" обыграл "Арсенал" в серии пенальти после ничьей 1:1 в игровое время. Для Сафонова этот трофей ЛЧ стал вторым подряд в составе французского клуба.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Автор:
