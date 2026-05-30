Луис Энрике назвал главный секрет победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Победа "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов над "Арсеналом" стала результатом ежедневной работы команды и тренерского штаба. Такое мнение после матча высказал главный тренер парижан Луис Энрике.
Фото: УЕФА
Испанский специалист отметил высокий уровень соперника и признал, что его команде пришлось провести непростой матч.

- Мы одолели очень сильную команду "Арсенала", матч был напряжённым, с первых минут всё было непросто. Секрет? Постоянная работа. Замены сыграли решающую роль. Гонсалу Рамуш, Баркола и другие заслуживали играть, но выбрать подходящих игроков было очень сложно, - приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, основное и дополнительное время финала завершилось вничью со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты "ПСЖ", которые защитили титул победителя Лиги чемпионов. Для парижского клуба этот успех стал вторым подряд в главном клубном турнире Европы.

