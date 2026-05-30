Батраков опубликовал фото с футболкой "ПСЖ" после финала Лиги чемпионов

Алексей Батраков опубликовал в социальных сетях фотографию с эмблемой "ПСЖ" вскоре после финала Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
20-летний футболист разместил снимок с футболкой парижского клуба и оставил под ним короткую подпись.

- Просто фото, - написал Батраков.

Публикацию хавбека практически сразу репостнул официальный телеграм-канал "Локомотива".

Пост появился после победы "ПСЖ" над "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов. Ранее в СМИ неоднократно сообщалось об интересе французского клуба к российскому полузащитнику.


