20-летний футболист разместил снимок с футболкой парижского клуба и оставил под ним короткую подпись.
- Просто фото, - написал Батраков.
Публикацию хавбека практически сразу репостнул официальный телеграм-канал "Локомотива".
Пост появился после победы "ПСЖ" над "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов. Ранее в СМИ неоднократно сообщалось об интересе французского клуба к российскому полузащитнику.
Батраков опубликовал фото с футболкой "ПСЖ" после финала Лиги чемпионов
