Сегодня, 13 октября, атакующий полузащитник турецкого "Галатасарая" Алексей Батраков отличился голом в ворота испанской "Барселоны" в первом тайме игры второго тура общего этапа Лиги чемпионов.
Андрей Аршавин забил мяч сине-гранатовым 16 февраля 2011 года за лондонский "Арсенал" на стадии 1/8 финала.
Источник: Opta Sports
Батраков стал первым россиянином со времён Аршавина, забившим "Барселоне" в ЛЧ
Футболист "Галатасарая" Алексей Батраков стал первым российским игроком со времен Андрея Аршавина, забившим "Барселоне" в еврокубках.
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