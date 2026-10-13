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Батраков стал первым россиянином со времён Аршавина, забившим "Барселоне" в ЛЧ

Футболист "Галатасарая" Алексей Батраков стал первым российским игроком со времен Андрея Аршавина, забившим "Барселоне" в еврокубках.
Фото: Getty Images
Сегодня, 13 октября, атакующий полузащитник турецкого "Галатасарая" Алексей Батраков отличился голом в ворота испанской "Барселоны" в первом тайме игры второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

Андрей Аршавин забил мяч сине-гранатовым 16 февраля 2011 года за лондонский "Арсенал" на стадии 1/8 финала.

Источник: Opta Sports

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