Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов прокомментировал домашнее поражение от "Родины" в 16-м туре РПЛ (1:2).

Фото: ФК "Оренбург"

Мы хотели отстоять результат 1:0 и забыли про то, что хотим и можем как?то выбегать в быстрые атаки. Это можно исправить только работой.

"Первый тайм был хорошим и достаточно уверенным.В перерыве мы хотели наоборот добавить, но сыграла определенная психология", - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и московской "Родиной" состоялся сегодня, 29 ноября. Игра проходила в Оренбурге на стадионе "Газовик" и завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. Команда Ильдара Ахметзянова вела большую часть встречи и упустила очки, пропустив на 80-й и 85-й минутах.Отметим, это поражение стало для оренбуржцев третьим подряд в чемпионате.