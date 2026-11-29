"Он мог бы играть в любом клубе Европы. У него огромный талант, он очень старательный парень и обладает прекрасными игровыми качествами.
Кто круче: Глушенков или Винисиус Жуниор? Оба!" - передает слова Энрике "Спорт-Экспрессу".
Максим Глушенков выступает за "Зенит". В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 15 матчей, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач в РПЛ.
Винисиус Жуниор защищает цвета мадридского "Реала" с 2018 года. В текущем розыгрыше чемпионата Испании левый вингер провел 10 встреч, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.