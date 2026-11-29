"По моему мнению, петербургская команда по всем показателям лучше и сильнее соперников. При этом, на мой взгляд, надо дождаться весенней части сезона и посмотреть, кто и как усилится во время зимнего трансферного окна - ЦСКА, "Краснодар", "Спартак" и "Динамо".
А так у меня нет сомнений: уже сейчас можно говорить, что "Зенит" - чемпион", - сказал Канчельскис "РБ Спорту".
На данный момент петербургский "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка в 16-ти встречах. Команда одержала 11 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
На второй строчке располагается московское "Динамо", на третьей - московский "Спартак". У команд по 32 и 30 баллов соответственно. Они сыграли на один матч меньше, чем сине-бело-голубые.