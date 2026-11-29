Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев высказался об уходе Срджана Благоевича с поста главного тренера клуба.

Фото: ФК "Акрон"

В конечном итоге в профессиональном спорте главное - это результат", - передает слова Клюшева пресс-служба клуба.

Генеральный директор клуба отметил, что команде необходимо выправлять турнирное положение и сменить эмоциональный фон в команде. Он добавил, что "Акрону" хочется закончить год на положительной ноте и одержать победу над "Оренбургом" в следующем туре РПЛ."Тренерский штаб Срджана Благоевича провел качественную работу, попытавшись внедрить новую игровую философию команды. Изменения были заметны, однако переходный этап затянулся, что подтверждает неудачная серия из шести поражений подряд.Срджан Благоевич возглавил "Акрон" 8 июня 2026 года, до этого сербский специалист работал в белградском "Партизане". Всего под его руководством тольяттинцы провели 22 матча, одержали 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.Сегодня, 29 ноября, пресс-служба клуба объявила об уходе тренера.