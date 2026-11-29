"Тренерский штаб Срджана Благоевича провел качественную работу, попытавшись внедрить новую игровую философию команды. Изменения были заметны, однако переходный этап затянулся, что подтверждает неудачная серия из шести поражений подряд.
В конечном итоге в профессиональном спорте главное - это результат", - передает слова Клюшева пресс-служба клуба.
Срджан Благоевич возглавил "Акрон" 8 июня 2026 года, до этого сербский специалист работал в белградском "Партизане". Всего под его руководством тольяттинцы провели 22 матча, одержали 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.
Сегодня, 29 ноября, пресс-служба клуба объявила об уходе тренера.