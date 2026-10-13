Российский полузащитник стал вторым самым молодым футболистом стамбульского клуба, отличившимся в главном еврокубке. На момент гола Батракову был 21 год. Моложе россиянина за "Галатасарай" в Лиге чемпионов забивал только Мохамед Сарр, который отличился в сентябре 2002 года в возрасте 18 лет и 270 дней.
Батраков открыл счёт на 28-й минуте встречи с "Барселоной". Этот мяч стал для него первым за турецкий клуб после перехода из "Локомотива".
"Галатасарай" в итоге уступил каталонской команде со счётом 1:4.
Батраков стал вторым самым молодым автором гола "Галатасарая" в Лиге чемпионов
Алексей Батраков вошёл в историю "Галатасарая" после гола в ворота "Барселоны" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.
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