- Матч-план "Зенита" был более удачный. Те слабые места, которые есть у армейцев, они использовали. Феноменальный матч провели и Луис Энрике, который создавал очень много моментов, и Глушенков, и Соболев. То есть лидеры "Зенита" сыграли на своем уровне.
"Зенит" полностью переиграл армейцев. И что самое примечательное, практически не дал создать моментов у своих ворот. И это очень важно, - заявил Гасилин в эфире "Матч Премьер".
Победа в Москве позволила "Зениту" с 34 очками возглавить чемпионат России. ЦСКА не сумел прервать серию поражений, которая достигла трёх матчей. Столичный клуб с 26 баллами располагается на пятой позиции.