- Все по делу, счет мог и больше быть. Опять связка Соболева и Глушенкова сыграла здорово, сделала результат.
"Зенит" раздавил ЦСКА, а второй гол Максима морально "убил" ЦСКА. Шикарный гол! Такие голы ломают команды. "Зенит" без шансов выиграл. У "Зенита" один из лучших матчей сезона, - цитирует эксперта "Матч ТВ".
Петербуржцы с 34 очками опережают ближайшего преследователя в лице московского "Динамо" на два балла, проведя на одну встречу больше. ЦСКА после трёх поражений подряд занимает пятое место с 26 очками.