- Конечно. Если будет предложение - сто процентов. Если есть возможность, даже если имеются какие-то небольшие финансовые проблемы, считаю, что его должны отпустить.
Каждый российский футболист, которым интересуется европейская команда, должен показывать, что в России есть игроки, способные выступать на высоком уровне, - цитирует Дивеева "Советский спорт".
В 21 встрече за ЦСКА во всех турнирах Кисляк забил один мяч и дважды ассистировал партнёрам. Его команда занимает пятое место в РПЛ после 16 туров.