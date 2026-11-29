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Зенит " был сильнее по всем статьям. Мне очень не понравилось у ЦСКА то, что команда уже вышла на матч испуганной. "Армейцы" откатились назад, придав зенитовцам уверенности.

"Зенит" классно играет против прямых соперников, а эта игра была просто великолепной. Бывают матчи, когда ты спокойно сидишь в телефоне весь вечер. Здесь я просто не мог оторваться от игры "Зенита". Классные комбинации, очень красивый футбол", - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".В субботу, 28 ноября, в Москве состоялся центральный матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский ЦСКА принимал на своем поле петербургский "Зенит". Игра проходила на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась разгромным поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол в составе "армейцев" забил бывший защитник сине-бело-голубых Данил Круговой, отличившийся на 73-й минуте.Благодаря этой победе команда Сергея Семака набрала 34 очка и вернулась на первое место в турнирной таблице. Красно-синие с 26 баллами остались на пятой строчке.