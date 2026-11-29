Матчем между "Оренбургом" и столичной "Родиной" стартует программа 16-го тура РПЛ в воскресенье, 29 ноября. Игра пройдет на оренбургском стадионе "Газовик" и начнется в 13:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет для вас текстовую трансляцию.
Оренбуржцы набрали 17 очков и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице. Московская команда с 12 баллами идет на 14-м месте в чемпионате, находясь в зоне стыков.
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Фото: ФК "Оренбург"