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Батраков пошумел в Лиге чемпионов, забив «Барселоне»: Флик запомнит фамилию россиянина

Rusfootball.info собрал реакции тренеров, прессы и самого турецкого клуба на гол россиянина.
Вчера вечером в Стамбуле состоялся матч «Галатасарай» - «Барселона» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Хозяева поля проиграли каталонцам со счетом 1:4, однако этот один гол забил ни кто иной, как полузащитник сборной России Алексей Батраков.

На предматчевой пресс-конференции главному тренеру сине-гранатовых Хансу-Дитеру Флику задали вопрос про Батракова, отвечая на который он похвалил новичка турецкой команды:

«Я видел не так много его игр, но в последнем матче он хорошо себя проявил. Думаю, для «Галатасарая» это хороший трансфер».

Россиянин попал в стартовый состав на игру против «Барсы» и на 28-й минуте замкнул пас Рафы Леау, открыв счет своим голам за новый клуб (ранее он только дважды ассистировал). На 58-й минуте наставник стамбульцев Окан Бурук поменял 21-летнего хавбека.

После матча Батраков, комментируя свою замену на исходе часа игры признался:

«Наверное, я устал сильнее всего в этом матче. Один из самых тяжелых матчей точно. Учитывая, что я еще 60 минут только сыграл… Если бы сыграл все 90 минут, думаю, не стоял бы здесь».

Последним российским футболистом, забившим в ЛЧ, до сих пор был Магомед Оздоев, отличившийся 8 декабря 2021 года за «Зенит» в домашнем поединке с «Челси» (3:3). Подумать только – это практически 5 лет назад!

Батраков пошумел в Лиге чемпионов, забив «Барселоне»: Флик запомнит фамилию россиянина

Удивительно также наблюдать за тем, как поворачивается судьба. Уходя из московского «Локомотива», воспитанником которого является Алексей, он говорил, что одна из главных причин этого трансфера в том, что он мечтает сыграть в Лиге чемпионов. И сейчас это не просто происходит, но еще и наслаивается на матч с «Барсой», за которую он болеет с детства, и выливается в его дебютный гол в Европе.

Важность этого момента подмечают и признанные российские тренеры Юрий Семин и Валерий Газзаев:

«Алексей сыграл мастерски. После передачи Леау он зряче пробил прямо в угол. Думаю, что этот гол придаст Леше уверенности. Как бы он ни играл, от него ждали голов. Он начинает оправдывать ожидания. У него есть потенциал действовать еще лучше», - сказал Семин "СЭ".


«Вчерашний матч — это начало его большой европейской карьеры. До этого была адаптация, он больше играл на партнеров. Сейчас же Алексей не боится брать игру на себя и больше угрожает чужим воротам. Забитый мяч придаст ему большую уверенность в индивидуальных действиях и завершении атаки. Это то, что он демонстрировал еще в РПЛ», - сказал Газзаев "СЭ".



В турецкой прессе также не поскупились на комплименты:

«Батраков продемонстрировал свой футбольный класс, показал это с командой уровня «Барселоны». Он готов стать новой любимой звездой Окана Бурука и королем», - заявил турецкий журналист Мухаммет Думан "Чемпионату".

И даже соперники не остались в стороне:

«После пропущенного гола игра для нас немного усложнилась, ведь до этого мы доминировали. Но мы знали, как отреагировать и переломить ход матча», - сказал полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес.

«Гол Батракова в ворота «Барселоны» стал прекрасным показателем его качества, но наша оценка этого футболиста превосходит один гол или одно выступление. Мы гордимся его прогрессом и преданностью, которую он проявляет каждый день» - сказал "Чемпионату" член трансферного комитета «Галатасарая» Музаффер Айгюн.

В то же время нужно понимать, что ничего сверхестественного в целом не произошло. Это лишь один гол в разгромном поражении команды. Но это невероятно важно для уверенности самого Батракова, который в столь юном возрасте вышел из зоны комфорта, бросил себе вызов и уехал за мечтой.

Фото: Getty Images, ФК "Галатасарай"

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