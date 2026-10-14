Батраков пошумел в Лиге чемпионов, забив «Барселоне»: Флик запомнит фамилию россиянина

Rusfootball.info собрал реакции тренеров, прессы и самого турецкого клуба на гол россиянина.

«Я видел не так много его игр, но в последнем матче он хорошо себя проявил. Думаю, для «Галатасарая» это хороший трансфер».

«Наверное, я устал сильнее всего в этом матче. Один из самых тяжелых матчей точно. Учитывая, что я еще 60 минут только сыграл… Если бы сыграл все 90 минут, думаю, не стоял бы здесь».

«Алексей сыграл мастерски. После передачи Леау он зряче пробил прямо в угол. Думаю, что этот гол придаст Леше уверенности. Как бы он ни играл, от него ждали голов. Он начинает оправдывать ожидания. У него есть потенциал действовать еще лучше», - сказал Семин "СЭ"

«Вчерашний матч — это начало его большой европейской карьеры. До этого была адаптация, он больше играл на партнеров. Сейчас же Алексей не боится брать игру на себя и больше угрожает чужим воротам. Забитый мяч придаст ему большую уверенность в индивидуальных действиях и завершении атаки. Это то, что он демонстрировал еще в РПЛ», - сказал Газзаев "СЭ"

«Батраков продемонстрировал свой футбольный класс, показал это с командой уровня «Барселоны». Он готов стать новой любимой звездой Окана Бурука и королем», - заявил турецкий журналист Мухаммет Думан "Чемпионату"

«После пропущенного гола игра для нас немного усложнилась, ведь до этого мы доминировали. Но мы знали, как отреагировать и переломить ход матча», - сказал полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес.

«Гол Батракова в ворота «Барселоны» стал прекрасным показателем его качества, но наша оценка этого футболиста превосходит один гол или одно выступление. Мы гордимся его прогрессом и преданностью, которую он проявляет каждый день» - сказал "Чемпионату" член трансферного комитета «Галатасарая» Музаффер Айгюн.