"Решение перейти в "Галатасарай" было правильным". Глушаков - о Батракове

- Батраков - молодец. Он осуществил свою мечту и показал, что надо верить в себя. Алексей давно хотел сыграть в Лиге чемпионов и забить там. Я очень рад за него.
Решение перейти в "Галатасарай" было правильным. За ним как следили до матча с "Барселоной", так и продолжат следить. Этот гол мало что изменит в его перспективах, - приводит слова Глушакова Metaratings.
Батраков отличился на 28-й минуте матча с "Барселоной", забив свой первый мяч за "Галатасарай". Стамбульский клуб уступил со счётом 1:4. Россиянин стал первым за почти пять лет отечественным футболистом, забившим в Лиге чемпионов.