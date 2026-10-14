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"Решение перейти в "Галатасарай" было правильным". Глушаков - о Батракове

Денис Глушаков считает удачным решение Алексея Батракова продолжить карьеру в "Галатасарае".
Фото: Getty Images
Экс-игрок "Локомотива" отметил, что россиянин смог реализовать давнюю мечту, забив в Лиге чемпионов.

- Батраков - молодец. Он осуществил свою мечту и показал, что надо верить в себя. Алексей давно хотел сыграть в Лиге чемпионов и забить там. Я очень рад за него.

Решение перейти в "Галатасарай" было правильным. За ним как следили до матча с "Барселоной", так и продолжат следить. Этот гол мало что изменит в его перспективах, - приводит слова Глушакова Metaratings.

Батраков отличился на 28-й минуте матча с "Барселоной", забив свой первый мяч за "Галатасарай". Стамбульский клуб уступил со счётом 1:4. Россиянин стал первым за почти пять лет отечественным футболистом, забившим в Лиге чемпионов.

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