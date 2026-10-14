Стал известен стартовый состав "ПСЖ" на матч с "Манчестер Сити"

Российский вратарь Матвей Сафонов вошёл в стартовый состав "ПСЖ" на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Фото: Getty Images

Встреча состоится 14 октября и начнётся в 22:00 мск.



В стартовый состав парижан вошли Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Руис, Дуэ, Аклиуш и Дембеле.



У "Манчестер Сити" с первых минут сыграют Доннарумма, Диаш, Андерсон, Гехи, Холанд, Шерки, Доку, Фернандес, Гвардиол, Семеньо и Хусанов.

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Манчестер Сити