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"Ливерпуль" разгромил ЛАСК в матче с девятью голами

"Ливерпуль" одержал крупную победу над ЛАСК в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
Встреча в Австрии завершилась со счётом 6:3 в пользу английской команды.

К перерыву гости забили три безответных мяча: отличились Рональд Араухо и дважды Брэдли Баркола. На 51-й минуте Жереми Фримпонг сделал счёт 4:0. Во втором тайме ЛАСК сумел ответить тремя голами. Роберт Любичич сократил отставание, после чего Баркола оформил хет-трик, а Луис Кумас забил шестой мяч "Ливерпуля". Флориан Флеккер отличился на 74-й и 78-й минутах, установив окончательный счёт.

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