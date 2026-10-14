"ПСЖ" Сафонова громит "Манчестер Сити" после первого тайма

"ПСЖ" с российским вратарём Матвеем Сафоновым уверенно проводит гостевой матч против "Манчестер Сити" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

После первого тайма парижане громят английский клуб со счётом 3:0. Команда из Франции трижды отличилась до перерыва. На 13-й минуте счёт открыл Дезире Дуэ, затем преимущество "ПСЖ" увеличил Усман Дембеле, а третий мяч забил Витинья.



Ворота "ПСЖ" в этой встрече защищает Сафонов. У "Манчестер Сити" с первых минут играет бывший голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма.

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Манчестер Сити