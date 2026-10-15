Наставник "Реала" Жозе Моуринью снял бразильца с игры на 59-й минуте, когда мадридцы уступали со счётом 1:3.
По сообщениям репортёров, находившихся у кромки поля, Винисиус по пути к скамейке несколько раз обращался в сторону тренерского штаба и явно не скрывал недовольства решением наставника.
- Почему он меня заменил?! - говорил игрок.
Вместо 26-летнего вингера на поле вышел Эндрик. После 80-й минуты "Реал" забил три мяча: отличились Карлос Эспи, Эндрик и Антонио Рюдигер. В результате мадридский клуб вырвал победу со счётом 4:3.
Источник: "Чемпионат"
"Почему он меня заменил?!" Винисиус был недоволен решением Моуринью
Винисиус Жуниор эмоционально отреагировал на замену в матче Лиги чемпионов против "Ромы".
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