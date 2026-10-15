Российский голкипер получил 7,7 балла за выездную встречу второго тура общего этапа.
Выше Сафонова в составе парижан были оценены только Дезире Дуэ и Витинья. Француз получил 8,8 балла, португалец - 8,5.
"ПСЖ" обыграл "Манчестер Сити" на "Этихаде" со счётом 4:2. Сафонов провёл матч полностью и пропустил два мяча от Эрлинга Холанда.
Сафонов стал одним из лучших игроков "ПСЖ" в матче с "Манчестер Сити"
Матвей Сафонов вошёл в тройку лучших игроков "ПСЖ" по оценке WhoScored после победы над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images