Сафонов стал одним из лучших игроков "ПСЖ" в матче с "Манчестер Сити"

Матвей Сафонов вошёл в тройку лучших игроков "ПСЖ" по оценке WhoScored после победы над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

Фото: Getty Images

Российский голкипер получил 7,7 балла за выездную встречу второго тура общего этапа.



Выше Сафонова в составе парижан были оценены только Дезире Дуэ и Витинья. Француз получил 8,8 балла, португалец - 8,5.



"ПСЖ" обыграл "Манчестер Сити" на "Этихаде" со счётом 4:2. Сафонов провёл матч полностью и пропустил два мяча от Эрлинга Холанда.

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Манчестер Сити