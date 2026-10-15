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Билялетдинов высказался о голе Батракова "Барселоне"

Динияр Билялетдинов считает, что гол Алексея Батракова в ворота "Барселоны" должен добавить российскому полузащитнику уверенности.
Фото: Getty Images
По словам Билялетдинова, сам факт гола такому сопернику уже выделяет Батракова среди российских футболистов последних лет.

- Конечно, гол придаст индивидуальной уверенности Батракову. Но почивать на лаврах не нужно.

"Барселона" не такой соперник, который после пропущенного гола бросит играть. Но гол "Барселоне" - классная история, немногим россиянам удавалось это сделать. Это единственный россиянин, который за последние пять лет забил в Лиге чемпионов. Мы должны порадоваться, пожелать удачи и прогресса, - приводит слова Билялетдинова ТАСС.

Батраков отличился в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов, который "Галатасарай" проиграл "Барселоне" со счётом 1:4. Россиянин стал первым отечественным футболистом с 2021 года, забившим в турнире.

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