Батраков получил худшую оценку в составе "Галатасарая" за матч с "Астон Виллой"

Аналитический портал WhoScored оценил выступление российского полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Астон Виллы".



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Россиянин получил 6,0 балла, что стало самой низкой оценкой среди всех игроков турецкого клуба, вышедших на поле с первых минут. Столько же получил Илкай Гюндоган, появившийся на поле уже в компенсированное ко второму тайму время.



Батраков был заменён на 74-й минуте. Во втором тайме он получил жёлтую карточку.



Стамбульская команда одержала победу со счётом 1:0 благодаря голу Дениза Гюля на 77-й минуте.