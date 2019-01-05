Альваро Мората готов вернуться в Испанию

Нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората дал свое согласие на переход в испанскую "Севилью" в зимнее трансферное окно.По информации Mundo Deportivo, на следующей неделе запланирована встреча руководителей "аристократов" и агента испанского форварда Хуанмы Лопеса. Андалузский клуб хочет арендовать футболиста до конца сезона.На данный момент в распоряжении главного тренера "Челси" Маурицио Сарри есть только два нападающих — француз Оливье Жиру и Мората. Поэтому наставник вряд ли разрешит форварду покинуть клуб.В нынешнем сезоне испанец сыграл за лондонский клуб 16 матчей, в которых забил пять мячей.