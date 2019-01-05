Альваро Мората готов вернуться в Испанию

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:09
Марко Трабукки: уверен, Еременко не только останется в "Спартаке". Он будет играть ключевую роль в успехах команды (21)
Марко Трабукки: уверен, Еременко не только останется в "Спартаке". Он будет играть ключевую роль в успехах команды (21)
13:37
Легенда "Зенита" и Инстаграма возвращается в "Ростов"? 2 года из жизни Ивана Новосельцева (10)
Легенда "Зенита" и Инстаграма возвращается в "Ростов"? 2 года из жизни Ивана Новосельцева (10)
13:00
ЦСКА договорился с Абелем Эрнандесом о продолжении сотрудничества - он останется в клубе до конца сезона-2018/19 (6)
ЦСКА договорился с Абелем Эрнандесом о продолжении сотрудничества - он останется в клубе до конца сезона-2018/19 (6)
11:23
"Ля Кони" - ЦСКА рассекретил архивное видео с Леонидом Слуцким в роли повара ресторана (видео) (4)
"Ля Кони" - ЦСКА рассекретил архивное видео с Леонидом Слуцким в роли повара ресторана (видео) (4)
10:39
Тьерри Анри: тренерский штаб "Монако" в отпуске провел большую подготовку для того, чтобы исправить нынешнюю ситуацию
Тьерри Анри: тренерский штаб "Монако" в отпуске провел большую подготовку для того, чтобы исправить нынешнюю ситуацию
Вчера, 23:50
СМИ: Лаллана останется в "Ливерпуле"
СМИ: Лаллана останется в "Ливерпуле"
Вчера, 23:29
СМИ: "Валенсия" и "Атлетико" сразятся за Алексиса Санчеса (1)
СМИ: "Валенсия" и "Атлетико" сразятся за Алексиса Санчеса (1)
Вчера, 23:12
Пепе близок к возвращению в "Порту"
Пепе близок к возвращению в "Порту"
Вчера, 22:55
Валерий Рейнгольд: мне не очень понятна психология Романцева, не понимаю, почему он закончил с футболом (19)
Валерий Рейнгольд: мне не очень понятна психология Романцева, не понимаю, почему он закончил с футболом (19)
Вчера, 22:41
Агент: если Анчелотти больше не ценит Хюсая, будем просить о трансфере из "Наполи" в январе
Агент: если Анчелотти больше не ценит Хюсая, будем просить о трансфере из "Наполи" в январе
Вчера, 22:24
"Реал" потерял Бэйла на 10-15 дней
"Реал" потерял Бэйла на 10-15 дней
Вчера, 22:13
Адриен Рабьо перейдет в "Барселону" летом 2019 года (1)
Адриен Рабьо перейдет в "Барселону" летом 2019 года (1)
Вчера, 21:27
Лукас Пакета перешел в "Милан" (1)
Лукас Пакета перешел в "Милан" (1)
Вчера, 21:11
Никлас Бендтнер начал отбывать домашний арест
Никлас Бендтнер начал отбывать домашний арест
Вчера, 20:46
Илья Геркус: для меня командой года является "Ливерпуль" (1)
Илья Геркус: для меня командой года является "Ливерпуль" (1)
Альваро Мората готов вернуться в Испанию
Нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората дал свое согласие на переход в испанскую "Севилью" в зимнее трансферное окно.
По информации Mundo Deportivo, на следующей неделе запланирована встреча руководителей "аристократов" и агента испанского форварда Хуанмы Лопеса. Андалузский клуб хочет арендовать футболиста до конца сезона.
На данный момент в распоряжении главного тренера "Челси" Маурицио Сарри есть только два нападающих — француз Оливье Жиру и Мората. Поэтому наставник вряд ли разрешит форварду покинуть клуб.
В нынешнем сезоне испанец сыграл за лондонский клуб 16 матчей, в которых забил пять мячей.
"Газета.ру"
По информации Mundo Deportivo, на следующей неделе запланирована встреча руководителей "аристократов" и агента испанского форварда Хуанмы Лопеса. Андалузский клуб хочет арендовать футболиста до конца сезона.
На данный момент в распоряжении главного тренера "Челси" Маурицио Сарри есть только два нападающих — француз Оливье Жиру и Мората. Поэтому наставник вряд ли разрешит форварду покинуть клуб.
В нынешнем сезоне испанец сыграл за лондонский клуб 16 матчей, в которых забил пять мячей.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.